Opknapbeurt voor Waagmuseum in Enkhuizen

Foto Theo Groot Schilder Jeroen Korsse hangt een van de luiken weer terug aan De Waag van Enkhuizen.

ENKHUIZEN - De Waag in Enkhuizen heeft sinds gisteren zijn luiken weer terug. Schilder Jeroen Korsse heeft ze teruggeplaatst na een grote schilderbeurt.

Door Theo Groot - 30-1-2017, 17:36 (Update 30-1-2017, 17:36)

Het voormalige Waagmuseum ondergaat dezer dagen een opknapbeurt. Dat heeft overigens niets te maken met het Pop Up Museum voor de VOC, waardoor het al jaren leegstaande gebouw vorig jaar weer een bestemming kreeg. De bedoeling is wel dat het Pop Up Museum opnieuw terugkeert in De Waag, met telkens een ander thema. In welke vorm wordt nog bekeken....