Vrijdag voorstel rond bussen riviercruise

Foto Henk de Weerd Maart 2015: Wethouder Ben Tap verwelkomt namens Hoorn het eerste riviercruiseschip van dat seizoen. Dit jaar wordt de eerste op 20 maart verwact.

HOORN - Het college van Hoorn verwacht de gemeenteraad vrijdag een voorstel te kunnen sturen over de touringcars die per 1 maart niet meer de binnenstad in mogen.

Door Eric Molenaar - 30-1-2017, 17:35 (Update 30-1-2017, 17:51)

Het inrijverbod moet de overlast van de riviercruise terugdringen. De meeste touringcars fungeren als excursiebus voor de cruisepassagiers. Het college onderhandelt met Hoorn City Tours over de inzet van elektrische treintjes tussen de aanmeerplaats en een halte voor de bussen aan de Nieuwe Wal. Aanvankelijk werd een bedrag genoemd van 55.000 euro voor 2017,...