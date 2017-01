MADhouse draait in Enkhuizen carrousel in vakanties

ENKHUIZEN - De Enkhuizer jeugd hoeft zich in de vakanties niet langer te vervelen. Want dan draait de MADhouse Carrousel op volle toeren.

Door Tanja Koopen - 30-1-2017, 17:31 (Update 30-1-2017, 17:31)

MAD staat voor Music, Art en Drama. MADhouse wil als samenwerkingsorgaan van culturele instellingen in Enkhuizen een plek creëren voor jongeren, waar mooie dingen gebeuren. Ook in de vakanties, benadrukt Pieter Nanne Groot van de Gitaarsalon. ,,We zijn vorig jaar begonnen en dat bleek een succes. We merken dat de jeugd in de vakantie behoefte heeft om iets te doen.’’

Workshops

Dus is de opzet om iedere vakantie een MADhouse Carrousel te houden vol ’zinneprikkelende’ workshops. Een kans om kennis te maken met allerlei kunstvormen en zo je eigen talent te toetsen.

In basisschool De Hoeksteen wordt op maandag 20 februari, de eerste dag van de voorjaarsvakantie, een dag vol workshops gehouden op het gebied van toneel, dans en verf, rap, keyboard en mindfulness.

Docenten

De deelnemers draaien, als in een carrousel, in groepen tussen de vijf workshops, die door verschillende docenten worden gegeven.

Opgave á vijftien euro via www.madhouse-enkhuizen.nl