Woningen ’Grietje Slagterlaan’ Wognum wel permanent

WOGNUM - De woningen voor starters en statushouders aan de Grietje Slagterlaan hebben niet per se een tijdelijk karakter. Eigenaar De Woonschakel mag zelf bepalen hoe lang de flats blijven staan. Buurtbewoners voelen zich misleid.

Door Anouk Haakmana.haakman@hollandmediacombinatie.nl - 30-1-2017, 17:25 (Update 30-1-2017, 17:25)

Omwonenden waren steeds in de veronderstelling dat de woningen binnen twintig jaar weer gesloopt zouden worden. In de berichtgeving vanuit de gemeente werd steeds gesproken over ’semi-permanente’-woningen.

Daardoor dachten de omwonenden dat de huizen er voor bepaalde tijd zouden staan, met een maximum van twintig jaar. Maar die...