Stadsherstel Hoorn stopt geld VOC-pakhuis in kerk Blokker

Foto Holland Media Combinatie Het VOC-pakhuis dat Stadsherstel verkoopt is het rechter pand met de trapgeveltjes. Het linker monument met trapgeveltjes valt niet onder de verkoop.

HOORN - Het fraai gerestaureerde voormalige VOC-pakhuis uit 1606, op de hoek van de Pakhuisstraat en Onder de Boompjes in Hoorn, staat in de etalage voor 1,6 miljoen euro. Stichting Stadsherstel Hoorn verkoopt het rijksmonument om geld in handen te krijgen waarmee de Michaëlkerk in Blokker kan worden opgeknapt. „Daar willen we nog dit jaar mee beginnen”, zegt voorzitter Jan van der Heijden van Stadsherstel.

Door Cees Beemster - 30-1-2017, 17:21 (Update 30-1-2017, 17:21)

Stadsherstel werd ruim twaalf jaar geleden eigenaar van het VOC-pakhuis, vertelt Van der Heijden. „Wij kochten het...