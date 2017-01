’Noodbedden’ in Westfriesgasthuis na weken van passen en meten

Archieffoto Het WFG vanuit de lucht.

HOORN - Het Westfriesgasthuis in Hoorn heeft extra kamers voor patiënten gecreëerd speciaal voor noodsituaties, zoals een griepepidemie.

Door Jeroen Haarsma - 30-1-2017, 19:46 (Update 30-1-2017, 19:46)

Het ziekenhuis was al langer van plan om ’reservekamers’ in te richten, maar door de griepuitbraak is dit plan in een stroomversnelling geraakt. Maandag kunnen de eerste patiënten hun intrek nemen in de nieuwe kamers.

Na weken van ’puzzelen’ moeten de nieuwe noodkamers zorgen voor extra lucht in crisissituaties. Volgens woordvoerster Esther Muusse gaat het daarbij niet alleen om griepuitbraken. ,,Ook als er een ramp...