Archeologen vinden oud riool in Koningshof

Foto Holland Media Combinatie Buurtbewoners nemen een kijkje bij de opgraving aan de Koningshof. Bekijk Fotoserie

MEDEMBLIK - Zo druk is het anders nooit in de Koningshof. In het smalle straatje in het centrum van Medemblik wordt aan het riool gewerkt. In de geul die voor het rioolwerk is gemaakt, verdringen medewerkers van de archeologische dienst West-Friesland zich voor een nieuwe vondst: een gemetselde kelder.

Door Connie Vertegaal - 30-1-2017, 16:12 (Update 30-1-2017, 16:12)

Nieuwsgierige buurtbewoners lopen langs en turen in het gat. Archeologe Marlijn Kossen legt uit wat ze heeft ontdekt, terwijl stagiaire Fien Kivit met een schep de grond van de steentjes schraapt en Jasper Leek alles noteert op een laptopje. De graafmachine houdt even stil.

De Koningshof krijgt een nieuw riool, waarbij afvalwater en regenwater worden gescheiden. En het lijkt erop dat de archeologische dienst hier in de bodem ook restanten van een heel vroeg riool heeft ontdekt: een gemetselde buis van gele steentjes, ongeveer 90 centimeter breed en 55 centimeter hoog. Er zat een houten afvoergoot bij. Archeologe Josje van Leeuwen hoopt dat de ouderdom van het hout, aan de hand van de jaarringen, kan worden vastgesteld. ,,Dan weten we ook wanneer dat riool is aangelegd.’’

,,In Hoorn is bij een opgraving een veel grotere manshoge gemetselde rioolbuis ontdekt, die bij Open Monumentendag te bezichtigen was. Zo mooi en gaaf is deze niet, maar evengoed een mooie vondst.’’ De archeologen hebben alles gemeten en geregistreerd en het stukje geschiedenis is weer onder de bodem verdwenen.

Tijdreis

Medemblik is de oudste stad van West-Friesland. Rond 800 woonden er al mensen waar nu de Oude Haven is. Tot in de late middeleeuwen was Medemblik veel groter dan Hoorn en Enkhuizen. Het werk aan de Koningshof is interessant voor de archeologen omdat de geul die wordt gegraven een tijdreis van enkele eeuwen aan vondsten kan opleveren. ,,We graven in de lijn van alle bewoningsfasen van de stad’’, zegt Van Leeuwen. Van de eerste periode dat er in Medemblik bewoning was, wordt niets gevonden. ,,Dat zit rond drie meter diepte. Zo diep komen we niet.’’

De archeologen vonden ook een mooi profiel van plaggen, de grond onder de middeleeuwse handelsnederzetting. ,,We zien het wel vaker, maar nooit zo mooi als hier.’’ Ook vonden ze een broodvormige baksteen met een gat in het midden. Wat het is, weet Josje van Leeuwen nog niet. ,,Ik vermoed dat het gebruikt werd in de visserij om de netten te verzwaren. Ik ga dat nog uitzoeken: rondmailen naar collega’s en in de boeken duiken.’’

Het werk aan het riool gaat in hoog tempo voort. Binnenkort komt de oude binnengracht bloot te liggen. Daar worden veel vondsten verwacht. De graafmachine draait verder. ,,Soms denk ik wel eens: hier had ik nog wel even naar willen kijken, als er weer een hap grond verdwijnt. We zoeken de container nog wel na met een metaaldetector, maar je weet dan nooit meer waar iets precies is gevonden. Je mist de context.’’