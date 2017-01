Bestelbusjes zijn nieuwe juwelier voor dieven

HOORN - Het lijkt erop dat bestelbusjes en bouwmarkten de nieuwe juwelierszaken zijn als het gaat om snel geld maken in de misdaad. De politie in Noord-Holland Noord signaleert een opzienbarende groei in het aantal diefstallen van bouwgereedschap. De afgelopen maanden is dat al elf keer gebeurd.

Door onze verslaggevers - 29-1-2017, 18:24 (Update 29-1-2017, 19:22)

De politie kan nog geen conclusies trekken over de achtergronden van de diefstalpiek. Ook is onduidelijk of er sprake is van verband tussen de incidenten die zich verspreid over ene groot gebied afspelen.

Een georganiseerde bende...