Celstraf voor jonge veelpleger uit Hoorn

Archieffoto

ALKMAAR - De rechtbank in Alkmaar heeft Youssef M. (21) uit Hoorn veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden. Er was tien maanden geëist. De ouderdom van een aantal feiten leidde tot strafvermindering.

Door Redactie - 29-1-2017, 12:05 (Update 29-1-2017, 12:17)

De man maakte zich de afgelopen jaren schuldig gemaakt aan een reeks delicten: woninginbraak, heling, diefstal, mishandelingen, vernielingen en belediging van een politieman. Hulpverleners hadden de moed opgegeven. Bij een nieuw delict dreigt opname in een inrichting voor stelselmatige daders (isd).

In september 2014 sloeg M. een oudere man in een winkel knock-out. Een maandje later kreeg zijn vriendin klappen. Kort na een woninginbraak aan de Wierdijk had M. een gestolen Play Station in bezit. Een van de politie geleende telefoon gooide hij tegen de muur van de cel stuk.

In mei van dit jaar beledigde hij een agent die hem tegenhield toen bij het Leger des Heils een vechtpartij plaatsvond. Begin augustus vernielde hij een voordeurruit bij zijn vriendin. En hij trapt een spiegel van een lesauto af. De auto stond volgens M. in de weg toen hij voor jongeren met een mes op de vlucht was. Dat akkefietje kost hem een schadevergoeding van 575 euro.