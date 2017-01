’Eindelijk’ gouden Award Opmeer na geboden hulp in Bosnië

Foto Henk de Weerd Dolle vreugde na het behalen van het felbegeerde goud.

WADWAY - Trotse opa’s, oma’s, vaders en moeders liepen rond zeven uur ’s avonds over het klinkerpad richting het theaterkerkje in Wadway. Ruim twee uur later kwamen ze - voor zover mogelijk- nog trotser naar buiten. Er werden afgelopen zaterdag maar liefst twintig Awards Opmeer uitgereikt.

Door Ronneke van der Genugten - 29-1-2017, 11:49 (Update 29-1-2017, 11:49)

Een Award Opmeer kun je niet winnen. Nee, die moet je verdienen! Met een beetje talent, maar vooral doorzettingsvermogen kom je aan die felbegeerde bronzen, zilveren of zelfs gouden plak.

Er lagen vijf gouden medailles klaar voor...