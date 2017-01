Vogelgriep in Medemblik: ’In mijn slaap hoorde ik de pauw nog gillen’

Foto gemeente Medemblik De Medemblikse burgemeester Frank Streng (derde van rechts) is vrijdag bij ’t Langoortje om de getroffen kinderboerderij een hart onder de riem te steken.

MEDEMBLIK - ’Een inktzwarte dag’, is de korte samenvatting van Agnes de Jong. Alle pluimvee van kinderboerderij ’t Langoortje in Medemblik werd vrijdag geruimd door mannen in witte pakken. Het is de meedogenloze realiteit na de ontdekking van vogelgriep. Een dag later is bestuurslid De Jong nog steeds van slag. ,,In mijn slaap hoorde ik de pauw gillen.’’

Door Jeroen Haarsma - 28-1-2017, 14:21 (Update 28-1-2017, 14:35)

Het is stil op de kinderboerderij. Het vrolijke gekwetter van de vogels is niet meer. Een paar geiten en hangbuikzwijntjes zijn de enige overgebleven...