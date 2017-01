Run op ’De Thuishaaldertjes’ in Het Park

ENKHUIZEN - De start van de kaartverkoop van vier nieuwe voorstellingen van de Enkhuizer theaterproductie ’De Thuishaaldertjes’ in schouwburg Het Park in Hoorn brak vrijdagochtend alle records.

Door Tanja Koopen - 27-1-2017, 20:44 (Update 27-1-2017, 20:44)

Het verhaal van het schip De Anjo, dat aan het eind van de oorlog met aan boord hongerige Amsterdamse kinderen de haven van Enkhuizen aandeed, is op 5, 6 en 7 mei in de grote zaal van Het Park te zien. Eerder was het theaterstuk een doorslaand succes in De Nieuwe Doelen in Enkhuizen met...