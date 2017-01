Midwoudse actrice leeft in de magie van Midwood

Foto Ella Tilgenkamp Gwen Albers: ,,Ik besefte al op jonge leeftijd dat het ontdekken van je talent iets bijzonders is.’’

AMSTERDAM - Haar hele jeugd stond in het teken van slechts één ding: professioneel ballerina worden. Gwen Albers (33) slaagde, zag al dansend de wereld en genoot met volle teugen. Nu is het tijd voor nieuwe doelen. Geboren in Hoorn, opgegroeid in Midwoud en momenteel in Midwood, New York aan het doorbreken als actrice. Het opmerkelijke verhaal van een West-Friese die durft te dromen en te leven zonder grenzen.

Door Jeroen Haarsma - 28-1-2017, 8:22 (Update 28-1-2017, 8:22)

Gwen Albers kiest niet voor de weg van de minste weerstand. Haar eerste...