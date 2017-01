Stelling: Zonnepark van en voor iedereen

Foto Holland Media Combinatie / Eric Molenaar Zonnepanelen bij Wervershoof.

Een zonnepark van 10.000 panelen op de afgedekte vuilstort in Middenmeer, even ten noorden van Medemblik. Een idee dat al in 2016 is geopperd en nu als plan is gepresenteerd.

Door Redactie West-Friesland - 27-1-2017, 17:26 (Update 27-1-2017, 17:26)

Van zo’n veld van zonnepanelen kunnen velen meegenieten. Maar alleen omwonenden mogen participeren door panelen te adopteren of aandelen te kopen. Is dat terecht? De stelling deze week is dan ook: ’Van de opbrengst van deze zonnepanelen moet iedereen in het gebied van HVC kunnen profiteren.’

