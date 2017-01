Nieuw zwembad De Zeehoek mogelijk naar ander dorp

WERVERSHOOF - Grote kans dat Medemblik een nieuw overdekt zwembad gaat bouwen. Maar of de opvolger van zwembad De Zeehoek, ook in Wervershoof komt, is niet zeker. De gemeenteraad wil dat de beste locatie voor een nieuw bad wordt onderzocht.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 27-1-2017, 17:21 (Update 27-1-2017, 17:21)

Ook renovatie van De Zeehoek wordt in dit onderzoek meegenomen. ,,Prima dat ze dat onderzoeken. Wij willen op de plek zitten waar we de meeste zwemmers krijgen. We zijn een bad voor de hele gemeente Medemblik. Als blijkt dat we op een...