Auto over de kop bij afrit A7 in Wognum, bestuurder raakt gewond

WOGNUM - Op de A7-afrit bij Wognum is vrijdagmiddag rond 16.15 uur een auto over de kop geslagen. De bestuurder is daarbij gewond geraakt.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De man verloor door een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur, ter hoogte van afslag Wognum. De auto sloeg meerdere keren over de kop en kwam op zijn dak terecht.

Ondanks de zware schade aan zijn auto kon het slachtoffer zichzelf bevrijden, waarna hij werd opgevangen door de hulpdiensten. Ten tijde van het ongeval moest het overige verkeer de afrit met gepaste snelheid passeren.