Raadslid boos over gedwongen ’mea culpa’; klacht tegen Streng

WOGNUM - Raadslid Piet Groot van de gemeente Medemblik gaat een klacht indienen bij de Commissaris van de Koning tegen burgemeester Frank Streng. Groot vindt dat hij onterecht is beschuldigd van een lichte schending van zijn integriteit.

Door Connie Vertegaal - 27-1-2017, 15:40 (Update 27-1-2017, 15:40)

Groot heeft volgens Streng met zijn werkzaamheden voor de Zwaagdijkse ondernemer Vlaming de schijn van belangenverstrengeling over zich afgeroepen. Vlaming had een illegale opslag van regenpijpen, die is gelegaliseerd met raadsbesluiten in oktober 2015 en april 2016. Gebruikelijk is dat raadsleden die persoonlijk of zakelijk...