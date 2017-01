Parfums gestolen tijdens inbraak in drogist in Wervershoof

WERVERSHOOF - Op het Raadhuisplein in Wervershoof heeft er in de nacht van donderdag op vrijdag opnieuw een inbraak plaatsgevonden in drogisterij Vroegop. Twee inbrekers hebben verschillende geuren meegenomen van merken zoals BOSS en Lacoste.

Door Jan Balk - 27-1-2017, 9:41 (Update 27-1-2017, 9:52)

Foto: Facebook/Drogisterij Vroegop

Op de Facebookpagina van de DA-drogist staat dat de daders er rond 02:30 uur met twee grote zwarte tassen op een scooter vandoor gingen.

Een verdachte was gekleed in een zwarte Adiddas joggingbroek en had een zwarte leren jas met een witte kraag aan. Deze jas is vermoedelijk van het merk PME Legend. Daarnaast droeg de verdachte een bivakmust.

De andere verdachte had ook een zwarte broek aan en droeg daarnaast een lichtblauwe regenjas. Op de linker voorkant van de jas zat een wit logo.

Er zijn bewakingsbeelden van de verdachten, maar die mogen nog niet worden vrijgegeven van de politie. Getuigen wordt gevraagd om zich te melden.