De winter begint in Koggenland

Foto’s HMC Het publiek loopt langs de kleurrijke tulpenperkjes in de Koggehal. Het thema van de Westerkoggeflora luidt dit jaar ’Winterse sferen’. Bekijk Fotoserie

DE GOORN - Met priksleeën en stempelposten tussen de tulpenperken heeft de Westerkoggeflora dit jaar een voortreffelijke show neergezet in de Koggehal.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 22:35 (Update 26-1-2017, 22:35)

Westerkoggeflora zet fraaie show neer

Daarover zijn vriend en vijand het wel eens. De 36ste editie van het evenement staat weer als een huis en daar is stichtingsvoorzitter Rober Dol maar wat trots op, zo verklaarde hij donderldagavond in zijn openingswoord. ,,Wie had dit kunnen denken toen we in 1982 de eerste show hielden in café Dolleburg? Sindsdien zijn er al veel andere shows verdwenen maar wij zijn er nog steeds en al weer voor de 29ste keer in de Koggehal.’’ Dat de Westerkoggeflora nog steeds floreert, is volgens Dol te danken aan de saamhorigheid van de kwekers, cq. inzenders. ,,En niet te vergeten de vrijwilligers.’’ Zonder ook maar iemand tekort te doen, noemde Dol één vrijwilliger met name. Paul Jong, tachtigplusser die nog steeds hand en spandiensten verricht. En niet te vergeten sporthalbeheerder Arie Spil. Dol: ,,Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Dat is hoe Arie handelt.’’ Maar het slechte nieuws is dat Arie met pensioen gaat. Reden voor de organisatie hem te bedanken en in de bloemetjes te zetten. ,,We hebben je hok regelmatig vol potgrond gezet en we zien je volgend jaar graag weer terug met de opbouw’’, zwaaide Rober Dol hem uit.

Speciale gast dit jaar bij de opening was Dirk Plugboer uit Grootschermer. Hij is aangetrokken vanwege diens indrukwekkende verzameling schaatsen. Hij beschikt over maar liefst achthonderd paar ijzers waarvan de oudste exemplaren negenhonderd jaar oud zijn. In de beginjaren schaatsten onze voorvaderen op de botten van paarden en koeien, legde Plugboer op onnavolgbare wijze uit. ,,Ze hadden nog geen tractoren en deden alles met paarden en koeien. Maar als die door de hoeven gingen, dan werden zo opgegeten. Het enige dat ze overhielden, waren de botten. Die gooiden ze in de hondenmand en na twee weken had je schaatsen.’’

Kermis

Plugboer is bepaald geen onbekende in West-Friesland. In zijn jonge jaren struinde hij alle kermissen af en overnachtte op locatie in zijn eigen caravan. Plugboer had zijn ogen goed de kost gegeven op de show. ,,Het ziet er geweldig uit. Wat me opvalt is dat die bloemen zo mooi kaarsrecht staan. Als ik een bosje neerzet, hangen ze binnen de kortste keren slap maar hier lijken er wel ijzerdraadjes in te zitten.’’

Rober Dol had Plugboer al 27 jaar niet meer gezien. ,,Maar hij het praten nog steeds niet verleerd’’, constateerde Dol tevreden. Aansluitend gingen genodigden de perken langs. Onder hen de wethouders Win Bijman, Koos Knijn en Caroline van de Pol van de gemeente Koggenland. Ook schaatsfanaat Toon Steltenpool werd gesignaleerd te midden van de stempelposten, priksleeën en rietkragen.

Ook de inzenders zagen dat het goed was, zoals Ted en Patrick van der Gulik. Zij hebben niet alleen de beste tulp van de show (Novi Sun) maar ook de beste dubbele tulp en ze pakken ook de Hobaho-wisselbeker.

Was de buitentemperatuur vorig jaar nog 15 graden, gisteravond was die min drie. Begon de lente ooit in Bovenkarspel, de winter begint voortaan in Koggenland.