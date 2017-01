Man raakt met auto te water in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Een automobilist is donderdagavond gewond geraakt toen hij met zijn auto in het water reed langs de Drechterlandseweg (N302) in Enkhuizen.

Door Internetredactie - 26-1-2017, 21:22 (Update 26-1-2017, 22:24)

Het slachtoffer kwam op eigen kracht uit de auto. Hij liep wel letsel op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het voertuig raakte total loss.