Oordeel geschil N23 pas eind 2017

foto Holland Media Combinatie Werk aan de N23 bij De Goorn. Het ligt al enkele maanden stil.

HOOGKARSPEL - Het duurt nog zeker een jaar voordat er zicht komt op het definitief voltooien van de Westfrisiaweg. Het provinciaal bestuur verwacht het oordeel van de Raad voor Arbitrage in de Wegenbouw pas in 2018.

Door Matin Menger - 26-1-2017, 19:34 (Update 26-1-2017, 20:32)

Dat betekent volgens een woordvoerder nog niet meteen dat er niets meer gebeurt aan de half afgemaakte weg (N23) tussen Obdam en Grootebroek. ,,We zijn nog steeds in overleg met Heijmans over de hervatting.” Eerst was er nog hoop dat de ruzie tussen wegenbouwer Heijmans en...