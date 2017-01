’Miljoen van Jeroen’ voor kleine kernen in Koggenland

Foto Koggenland VVD’er Jeroen Schilder krijgt alle credits voor ’het miljoen’ dat Koggenland uittrekt voor vitalisering van het platteland.

DE GOORN - Het ’miljoen van Jeroen’, dat is vrijgemaakt voor ’Vitaal Platteland’, blijkt een bindende schakel in de raad Koggenland.

Afgelopen week ging de raad unaniem akkoord met het voorstel jaarlijks drie ton uit te trekken voor lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld de skeelerbaan te Hensbroek. Daarvoor stelt Koggenland een startkapitaal van twintig mille beschikbaar.

Dit tot grote tevredenheid van VVD-fractielid Jeroen Schilder die zich sterk heeft gemaakt voor het begrotingsbesluit een miljoen euro vrij te spelen voor ’Vitaal Platteland’. Sindsdien circuleert het begrip ’het miljoen van Jeroen’ door de raadszaal en dat willen de liberalen ook weten. ,,Deze motie is raadsbreed aangenomen en dat is vrij uniek als je nagaat hoe de verhoudingen tussen coalitie en oppositie liggen’’, aldus Schilder. Hiermee subtiel verwijzend naar eerdere opmerkingen van Frank Schuitemaker (PvdA) die regelmatig beweert dat de coalitie niet wil meewerken. ’Vitaal Platteland’ daarentegen blijkt een positieve uitzondering met ’het miljoen van Jeroen’ als basis. Het geld komt ten goede aan voorzieningen, betere (digitale) bereikbaarheid en lokale initiatieven zoals de skeelerbaan in Hensbroek. Die geldt als toonbeeld voor lokaal initiatief.