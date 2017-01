Vaste gezichten De Wijzend mogen toch blijven

Foto Theo Groot Seizoensopening van zwembad De Wijzend in 2015.

ZWAAG - Voor alle personeelsleden die de afgelopen jaren zijn ingezet in openluchtbad De Wijzend, is daar ook komende zomer werk. Dat heeft wethouder Ben Tap de Hoornse gemeenteraad donderdagmiddag laten weten, na een gesprek met exploitant Optisport.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 17:59 (Update 26-1-2017, 17:59)

Operationeel manager Pieter Barnhorn van Optisport bevestigt dat met iedere betrokkene zal worden gesproken over een contract voor komend seizoen in De Wijzend. ,,Maar we kunnen niet garanderen dat het dezelfde uren worden. We gaan net als voorgaande jaren kijken hoe we het rooster...