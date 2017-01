Weekmarkt Stede Broec verhuist

BOVENKARSPEL - De weekmarkt van Stede Broec krijgt tijdelijk een andere locatie. Vanaf volgende week is de markt te vinden op een deel van het P+R-terrein langs het spoor.

Door Tanja Koopen - 26-1-2017, 17:23 (Update 26-1-2017, 17:23)

De gemeente is bezig om het terrein rondom het gemeentehuis en winkelcentrum Streekhof opnieuw in te richten. Zo is er een nieuw parkeerterrein gekomen. Onderdeel is ook de inrichting van het verblijfsplein voor het Streekhof, waar wekelijks de markt staat. Die zal vanaf donderdag dus te vinden zijn op het achterste deel van...