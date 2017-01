Martinusparochie Bovenkarspel verwelkomt priester Banaszak

Pawel Banaszak, de nieuwe priester.

BOVENKARSPEL - Kapelaan Pawel Banaszak wordt zaterdagavond officieel welkom geheten als nieuwe priester in de St. Martinusparochie in Bovenkarspel.

Door Van onze verslaggeefster - 26-1-2017, 17:17 (Update 26-1-2017, 17:17)

Banaszak wordt tijdens de viering van 19 uur geïnstalleerd door Pater Peelen.

Tevens is deze viering het startsein van een feestjaar, want de St. Martinuskerk is vijftig jaar oud. In de jaren ’60 werd besloten de oude kerk te vervangen en werd gekozen voor een grote moderne kerk.

In het jaarprogramma, met als thema ’Verbinding’, wordt de komende maanden verbinding gezocht met koren uit de regio om samen te zingen, te delen, te genieten en vooral te vieren. Feestelijke jubileumvlaggen met feestlogo zullen het kerkgebouw het hele jaar sieren, zodat iedereen weet dat het feest is. Iedereen is zaterdagavond welkom.