Kermis levert Hoorn minder op

Foto aangeleverd De Ghost Rider zet zestien gondels in beweging op het Kerkplein.

HOORN - De indeling van de Hoornse kermis van dit jaar is bekend. Er komen totaal 72 attracties in het centrum, waaronder het reuzenrad dat vorig jaar ontbrak. Hoorn verdient dit keer 456.387 euro aan de kermis. Dat is iets minder dan de 462.250 euro die het evenement vorig jaar opbracht.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 21:18 (Update 26-1-2017, 21:18)

De kermis van Hoorn vindt plaats van 12 tot en met 21 augustus. Wethouder Theo van Eijk zal het volksvermaak 12 augustus om 13 uur officieel openen. De 72 attracties zijn...