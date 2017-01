Burgemeester Hoorn: ’Blijf van onze mensen af’

HOORN - „Iedereen die het oneens is met een boete kan ons dat laten weten. Als we een fout hebben gemaakt, zetten we die recht. Is het terecht, dan leggen we uit waarom. Maar van onze mensen blijf je af!” Met deze oproep reageert burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn op een aanval op een ambtenaar van zijn gemeente nadat die een automobilist een boete had gegeven.

Door Cees Beemster - 26-1-2017, 15:41 (Update 26-1-2017, 16:02)

„Deze week werd een van onze toezichthouders van Stadstoezicht na het uitdelen van een terechte boete de huid vol gescholden”, vertelt Niewenburg in zijn oproep. „Na een rondje rijden kwam de bestuurder terug, zette zijn auto in zijn achteruit, in een poging haar omver te rijden. Gelukkig lukte dat niet, omdat er net voldoende ruimte was om weg te springen.”

Met dit soort fysiek en verbaal geweld worden de toezichthouders volgens Nieuwenburg met enige regelmaat geconfronteerd. „Spugen, duwen, slaan, schelden, bedreigen, intimideren, schreeuwen, het gebeurt allemaal. Schandalig natuurlijk. Dat kunnen wij als werkgever niet accepteren. En dat kunnen wij met zijn allen in Hoorn niet accepteren.”

Dat mensen balen van een boete, begrijpt de burgemeester. „Maar hoe kinderachtig en triest is het dat zo iemand de schuld bij de ander legt en zich zó laat gaan? Als je ervoor kiest om je niet aan de regels te houden, wees dan ook volwassen genoeg om de consequenties daarvan te aanvaarden. En wat er ook gebeurt, er is niets dat verbaal of fysiek geweld tegen onze mensen rechtvaardigt. Zij voeren hun werk naar eer en geweten uit, en maken net als u en ik ook wel eens fouten. Maar niemand hoeft in Hoorn ooit onterecht een boete te betalen.”