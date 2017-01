Dikke laag compost voor schooltuintjes Enkhuizen

ENKHUIZEN - Bij milieu educatief centrum De Witte Schuur in Enkhuizen werd al weken reikhalzend uitgekeken naar Koning Winter en stevige vorst. ,,Niet om op natuurijs te schaatsen, maar om met zwaar materieel op het land te kunnen’’, vertelt coördinator Ofra Carmi. Met de dooi alweer in aantocht werd donderdagmorgen een flinke laag compost uitgereden over de schooltuintjes in het Schootsveld.

Door Paul Gutter - 26-1-2017, 15:34 (Update 26-1-2017, 15:40)

Bijna waren de schooltuintjes een paar jaar geleden door de gemeenteraad wegbezuinigd, maar met steun van allerlei bedrijven uit West-Friesland, is...