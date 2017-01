LHBT-jongeren treffen elkaar in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Onder de noemer Be-You houdt de werkgroep LHBT Enkhuizen en omgeving vrijdag 10 februari de eerste informatieavond voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. De bijeenkomst in de Drommedaris richt zich op pubers en jongvolwassenen, maar iedereen die hierover meer wil weten of meepraten is van harte welkom.

Door Paul Gutter - 26-1-2017, 15:31 (Update 26-1-2017, 15:31)

De werkgroep LHBT Enkhuizen en omgeving is opgericht door moeders én ervaringsdeskundigen Lonneke den Hartog en Brenda Timmer. Zij willen meer activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en informatie voor en over lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders....