Busje, auto en verkeerslicht beschadigd bij ongeval Hoorn

HOORN - Een werkbusje is donderdagochtend rond kwart over negen gebotst met een auto op de kruising van de Provincialeweg met de Rijnweg in Hoorn. Daarbij ontstond veel schade.

De bestuurder van de auto remde voor een rood verkeerslicht, het busje klapte achterop. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en moesten worden opgehaald door een bergingsdienst.

Bij de botsing werd ook een verkeerslicht voor fietsers omver gereden, maar er stonden op dat moment geen fietsers te wachten.

Niemand raakte gewond.