Schilder mee aan hek Westerkerk in Enkhuizen

Foto Theo Groot Marius Abbink (l) en Marcel Mol bezig met het terugplaatsen van het hek bij de Westerkerk.

ENKHUIZEN - Voor het schilderen van het uit 1884 daterende hek van de Westerkerk in Enkhuizen overweegt het bestuur van stichting De Westerkerk een ludieke actie te herhalen. In 2001 kwamen op 22 september zo’n honderd vrijwilligers bij elkaar om het hek in de verf te zetten. „Veel Enkhuizers hebben toen meegeholpen”, vertelt directeur Richard Lijnsvelt.

Door Theo Groot - 25-1-2017, 17:47 (Update 25-1-2017, 17:57)

Het hek wordt momenteel opgeknapt. Marius Abbink en Marcel Mol van Lasbedrijf Bibo uit Hoogkarspel hebben de twee delen die waren verwijderd weer terug geplaatst. Abbink...