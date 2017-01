'Gevaarlijke' fietsroute via Rijweg en Zevenhuis

Foto Peter van Asselt In de bocht hangt het bordje ’Levensgevaarlijk voor fietsers’.

ZWAAGDIJK-WEST - De onlangs geopende fietsroute van de Zwaagdijk Nibbixwoud naar Hoorn, via de Rijweg en bedrijventerrein Zevenhuis, is gevaarlijk.

Door Connie Vertegaal - 25-1-2017, 17:33 (Update 25-1-2017, 17:57)

Dat stellen de raadsleden Pieter Koning en Siem Zeilemaker (PWF) van de gemeente Medemblik. De Rijweg had vroeger en apart fietspad, maar dat is nu weggehaald.

Fietsers rijden op de autoweg. Aangekomen bij de bocht naar het bedrijventerrein staat er een verblindende lamp die het zicht ernstig verstoort. Er hangt ook al een bordje ’Levensgevaarlijk voor fietsers’.

Het bordje is opgehangen door Peter van...