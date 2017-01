Zonnepark op oude vuilstort Middenmeer

ANP

MEDEMBLIK - Er komt een groot zonnepark op de voormalig vuilstort van de Wieringermeer in Middenmeer, vlak boven Medemblik. Op het oostelijk deel van het terrein komen 10.000 zonnepanelen. Elders zijn voormalige stortplaatsen in gebruik als skiheuvel, golfbaan of recreatiegebied.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 25-1-2017, 17:11 (Update 25-1-2017, 17:16)

10.000 zonnepanelen, goed voor stroom van duizend huishoudens

Bij Middenmeer kiezen Afvalzorg en HVC voor duurzame energie.

Energiezorg, een bedrijf waarin Afvalzorg en HVC, samenwerken, gaat het zonnepark aanleggen. Marcel Rozing van Energiezorg hoopt eind dit jaar te starten met de aanleg van het park.

,,Dan kan het begin 2018 operationeel zijn.’’ De 10.000 zonnepanelen wekken samen zo’n drie miljoen kWh aan elektriciteit op: vergelijkbaar met het verbruik van duizend huishoudens. Er zijn plannen om het zonnepark later uit te breiden naar 14.000 zonnepanelen.

Het terrein waar het zonnepark komt, was vanaf begin jaren ’80 tot 1994 in gebruik als stortplaats en is daarna met een speciale laag afgedekt. Er is een flinke heuvel ontstaan door de vuilstort. De enige gebruiker is een modelvliegvereniging. ,,Die kan er blijven’’, zegt Rozing.

De investering van het park bedraagt ’enkele miljoenen’. De eerste 15 jaar krijgt Energiezorg een paar cent subsidie op elke opgewekte kWh. Na 15 jaar vervalt de subsidie, maar is ook de investering afgeschreven.

,,Daarna kan het park nog 10 jaar mee’’, zegt Rozing. Energiezorg wil omwonenden laten participeren, door panelen te adopteren of aandelen te kopen. ,,Hoe we dat gaan doen, moeten we uitwerken.’’