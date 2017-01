Aanleunwoningen De Berkenhof staan leeg

BERKHOUT - Woonzorglocatie De Berkenhof in Berkhout kampt met leegstand. Er staan enkele aanleunwoningen te huur.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 25-1-2017, 17:03 (Update 25-1-2017, 17:03)

Zorgorganisatie Omring is er zelfs mee aan het leuren, getuige een advertentie waarin Omring de woningen aanprijst. ’Op dit moment hebben we geen wachtlijst, u kunt direct huren’, aldus de advertentie.

De Berkenhof beschikt over alle benodigde faciliteiten. Er is zorg beschikbaar op loopafstand, alles is gelijkvloers en ieder appartement is uitgerust met alarmeringssysteem.

Gé van Leeuwen (90) woont al tien jaar in De Berkenhof. ,,Ik woonde eerst in Hoorn, toen mijn man overleed ben ik hierheen verhuisd en dat bevalt prima. De Berkenhof geeft me een veilig gevoel. Je hoeft maar te bellen en die meiden staan voor je klaar. Ik kook nog steeds zelf.’’

Kleinschalig

Woordvoerder Job Leeuwerke van Omring bevestigt dat er enkele appartementen leegstaan. Naar de oorzaak kan hij slechts gissen: ,,Dit is natuurlijk wel een bepaald type woning waar je in principe volledig zelfstandig kunt wonen. Je woont er kleinschalig op een gezellige en pittoreske plek maar kennelijk geldt dat niet voor iedereen. Zoveel mensen, zoveel meningen. Maar de praktijk leert ook dat het heel hard kan gaan. Het ene moment staan de woningen leeg, het andere staan ze in de rij. Daar is soms echt geen peil op te trekken.’’

In De Berkenhof zelf is er volgens vrijwilligster Ans Snoek volop reuring. ,,Je kunt hier meedoen aan ontzettend veel activiteiten. Er zijn kaartmiddagen, je kunt meedoen aan kegelen en bingo spelen. Verder is er seniorengym en zijn er ook creatieve middagen.’’

Ze wijst tevens op de kleinschalige voorzieningen onder de koepel van Omring, zoals een speciale strijkkamer, ’t Winkeltje voor eenvoudige boodschappen en een kapsalon. In de gang heerst serene rust. Langs de muren bieden houten trapleuningen houvast, naast deurportieken staan rollators geparkeerd en aan het eind van de hal wachten hometrainers op klandizie. ’Wonen in een aanleunwoning geeft unieke kansen zelfstandig te wonen met zorg en welzijn dichtbij’, aldus Omring.

Meer info op: www.omring.nl