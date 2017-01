Gitaarsalon ’nieuwe stijl’ spreekt aan

PR-foto Het Z.o.o. guitar duo bestaat uit Marion Schaap en Peter Constant.

ENKHUIZEN - Afgelopen zomer gooide de Gitaarsalon in Enkhuizen het roer om: het podium werd verplaatst en de programmering aangepast. En dat wérkt, meldt Frouwien Schoonhoven. ,,Vroeger werden concerten nogal wisselend bezocht, nu is de stroom publiek veel gelijkmatiger en is het bij elk optreden gezellig druk.’’

Door Paul Gutter - 25-1-2017, 16:20 (Update 25-1-2017, 16:22)

Vooral de nieuwe plek van het podium, middenin de zaal, heeft daaraan een behoorlijk steentje bijgedragen. Frouwien: ,,Bezoekers vinden het heel fijn om zich rond het podium te groeperen. Dat we daarnaast wat minder klassieke...