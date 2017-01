Voor een koopje ben je in Zwaag ander mens

Foto Theo Groot Ruby Blauw (liks) en Ezra Beerepoot doen inkopen voor de Krotenkokers in Wognum.

ZWAAG - Bij de ingang staat James Bond met getrokken wapen om de bezoekers welkom te heten. Eenmaal binnen is het decor nog veel minder alledaags. Uitverkoop bij kledingverhuurbedrijf Partycom in Zwaag leidt tot bijzondere taferelen.

Het bericht van de uitverkoop is als een lopend vuurtje over het internet gegaan en ruim voor openingstijd staan de eerste liefhebbers al in de rij voor de deur van het grote pand aan de Marowijne. ,,We bestaan nu vijftien jaar en dit is de vierde...