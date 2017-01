Kunstgras sportvelden in gemeente Hoorn krijgen kurk

HOORN - Het hoofdveld van voetbalclub Always Forward en twee velden van De Blokkers krijgen dit jaar kunstgras met kurk als dempend materiaal in plaats van rubberen korrels. Dit stellen burgemeester en wethouders van Hoorn aan de raad voor.

Door Cees Beemster - 25-1-2017, 15:37 (Update 25-1-2017, 15:45)

Het college wil de renovatie van het C-veld van Forward pas in 2018. Dit omdat er nog geen besluit is genomen over de verplaatsing van velden bij de club vanwege de ontwikkeling van het Holenkwartier.

De toepassing van rubberen korrels, gemaakt van autobanden, raakte in oktober in opspraak door het tv-programma Zembla dat op de gezondheidsrisico’s wees. Blokkers en Forward zien hun wens voor kurk nu ingewilligd door het college van Hoorn.

Kurk is bij aanschaf en onderhoud wel duurder dan rubber. Hoeveel geld dit extra gaat kosten is onbekend. ,,Dit moet nog worden aanbesteed’’, zegt woordvoerder Marloes Hoorn.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de rubberen korrels niet als onveilig bestempeld, maar stelt wel voor om hiervoor een nieuwe normering op te stellen. Op dit moment is onduidelijk wat die normering betekent. Voor de toekomst houdt het college van Hoorn wel rekening met nieuwe ontwikkelingen en eventueel andere dempende materialen.

Het collegevoorstel om nu kurk te gebruiken bespreekt de raadscommissie van Hoorn op 14 februari. Als de gemeenteraad hiermee op 7 maart instemt, dan kunnen de voetballers na de zomerstop van dit jaar op de nieuwe velden spelen.