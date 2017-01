23 Sollicitanten burgemeestersambt Stede Broec

BOVENKARSPEL - Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Stede Broec hebben 23 personen gesolliciteerd. Het gaat om 11 vrouwen en 12 mannen. Dat heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, laten weten aan de gemeenteraad van Stede Broec.

Door Paul Gutter - 25-1-2017, 14:37 (Update 25-1-2017, 14:37)

Van deze kandidaten hebben of hadden 15 personen een fulltime functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 8 personen een functie daarbuiten. Onderverdeeld naar politieke richting gaat het om 12 kandidaten vanuit de VVD, 4 vanuit de PvdA, 3 vanuit D66, 2 vanuit een lokale politieke partij en 2 sollicitanten zonder of met een onbekende politieke achtergrond.

De nieuwe burgemeester van Stede Broec wordt naar verwachting in juli 2017 benoemd.