Auto rijdt in Nibbixwoud de sloot in

NIBBIXWOUD - Een automobilist is dinsdagavond het water ingereden in Nibbixwoud. De man verloor op de T-splitsing van de Dorpsstraat met de Van der Deureweg de macht over het stuur en belandde vervolgens in de sloot.

Door Jan Balk - 25-1-2017, 7:57 (Update 25-1-2017, 8:04)

De bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen. Het voertuig raakte zwaar beschadigd bij het eenzijdige ongeluk. De auto is door een berger uit het water getakeld en meegenomen.