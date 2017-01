Rij-instructeurs schreeuwend druk in West-Friesland

Spikevan der Steen Fotografie Rijschoolhouder Rob Geels: „Mensen kopen weer complete lespakketten. Het vertrouwen in hun financiële situatie is terug.”

HOORN - De agenda’s van de 65 rijschoolhouders in West-Friesland staan vol. Een rondje langs de velden leert dat het gros van de rijscholen een stijging van tien tot twintig procent in het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen heeft gescoord. ,,Ik heb over een maand pas plek voor degene die zich nu aanmeldt.”

Door Robbert Daalder - 24-1-2017, 19:03 (Update 24-1-2017, 19:03)

Rob Geels uit Opperdoes is het voorbeeld van een rijschoolhouder met zo’n volle agenda. De ondernemer zegt dat de stijging van de vraag naar zijn product langzaam maar zeker...