Auto komt in water terecht in Twisk

TWISK - Een auto is dinsdagmiddag in het water geraakt op de Bennemeersweg in Twisk. Drie inzittenden zijn daarbij gewond geraakt.

Door Internetredactie - 24-1-2017, 16:49 (Update 24-1-2017, 16:51)

De auto raakte in de slip en is eerst in de berm geraakt en toen teruggestuurd naar de weg. Daar slipte de auto naar de andere kant, botste tegen een boom en kwam in het water terecht.

Foto’s: DNP.NU

De gewonde personen zijn naar het ziekenhuis gebracht.