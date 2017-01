Enkhuizen optimistisch over cruisevaart na recordjaar

ENKHUIZEN - Met 263 riviercruiseschepen die afgelopen jaar in Enkhuizen aanmeerden, was 2016 voor deze stad een absoluut topjaar. Het waren er 31 meer dan in 2015. Enkhuizen verwacht in 2017 tenminste hetzelfde aantal cruiseschepen als afgelopen jaar te ontvangen.

Door Cees Beemster - 24-1-2017, 16:46 (Update 24-1-2017, 16:46)

Voor 2017 zijn al 210 riviercruiseschepen voor een aanmeerplek in Enkhuizen aangemeld. „Er komen altijd nog nieuwe reserveringen bij gedurende het jaar”, vertelt Wendy Pranger namens de gemeente. „We hopen weer rond hetzelfde aantal als in 2016 uit te komen. De riviercruisevaart...