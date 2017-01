Leerlingen Martinuscollege kunnen lekker relaxen in een tussenuur

Foto Theo Groot Sylvana, Bianca, Joyce, José, Robbert, Tom, Niels, Cor en Jimmie (vlnr) rond een van de statafels in de nieuwe 'Blaula' van het Martinuscollege.

ENKHUIZEN - Een tussenuur of een paar uur uitval? Geen probleem meer voor de leerlingen van de onderbouw van het Martinuscollege in Grootebroek. Zij hebben sinds dinsdag hun eigen relaxruimte.

Door Theo Groot - 24-1-2017, 16:26 (Update 24-1-2017, 16:26)

Er staan computers, er is een spelcomputer met groot scherm en er zijn 'gewone' spelletjes om te spelen. De nieuwe ruimte is vrijwel helemaal in eigen beheer opgebouwd door medewerkers, leerlingen en oud-leerlingen.

Oud-leerlingen Niels Duijn en Tom Overboom verrichtten de opening. Zij hebben hun stage voor het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam...