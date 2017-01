Kritische vragen over aanpak touringcars Hoorn

HOORN - De Hoornse gemeenteraadsfracties VOCHoorn en Hoorns Belang hebben het college van B en W kritische vragen gesteld. Zij willen exact weten hoe het kan dat een voorstel om de overlast van touringcars op het Visserseiland te bestrijden uiteindelijk - een half jaar na de toezegging ervan - een verkeersbesluit bleek te zijn. Touringcars mogen per 1 maart de binnenstad niet meer in.

Door Eric Molenaar - 24-1-2017, 16:03 (Update 24-1-2017, 16:21)

De fracties stellen vast dat de ’complete oplossing’, inclusief alternatief vervoer tussen cruiseschepen en hun excursiebussen, nog niet in zicht is. Ze schrijven dat de kosten almaar hoger dreigen te worden, dat het verkeersbesluit mogelijk leidt tot juridische claims en dat rederijen en touringcaroperators klagen dat er geen overleg vooraf is geweest. Ook Hoornse partijen, zoals het Museum voor de Twintigste Eeuw en de Watertaxi, hebben geklaagd over het gebrek aan overleg. Hoorns Belang en VOCHoorn willen nu precies weten met welke partijen het college heeft gesproken en wat de conclusies waren.

Bijzonder vinden de fracties dat B en W uitgaan van 43.000 euro minder inkomsten, door maatregelen als verplichte walstroom en nachtelijk vaarverbod, terwijl het college aan de andere kant spreekt over 180 schepen die onverwacht extra komen in de periode juni-oktober. Die 180 schepen brengen meer geld in het laatje, stellen de fracties. Ze willen weten of dit het gat van 43.000 euro vult. En hoe de onverwachte komst van die extra schepen te rijmen is met de stelling dat rederijen ruim een jaar van tevoren hun programma klaar hebben.