Grote Beer in Hoorn krijgt eindelijk facelift

Artist imression Rietvink Architecten bna Blik op de nieuwe gevel van de Grote Beer langs de Poolster met links de Aldi.

HOORN - Winkelcentrum Grote Beer in Hoorn wordt nog dit jaar compleet gerenoveerd en uitgebreid. Er komt een nieuwe Aldi, de Dekamarkt wordt vernieuwd en groter, er komen rolpaden en een lift voor mensen met een booster. Het complex krijgt een derde entree aan de noordkant en ruim dertig extra parkeerplaatsen.

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 17:46 (Update 24-1-2017, 17:46)

Het winkelcentrum in de Grote Waal is eind jaren zeventig neergezet. Tien jaar later werd het al eens opgeknapt en uitgebreid. „De Grote Beer is op palen gebouwd en had aanvankelijk...