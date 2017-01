Ik riep: ’Ik heb niks, mijn huis uit jullie’

HAUWERT - Een bloeduitstorting op zijn arm herinnert aan wat Jaap Langeberg (60) afgelopen nacht is overkomen. De Hauwerter werd wakker van een inbraak in zijn woning, ging zijn bed uit en schreeuwde tegen de inbrekers dat ze zijn huis uit moesten. Hij werd bedreigd met een stroomstootwapen en heeft gevochten.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 24-1-2017, 15:21 (Update 24-1-2017, 15:50)

In gevecht met inbrekers

,,Mijn voet is ook helemaal blauw’’, vertelt Jaap. ,,Maar die gast die ik te pakken had zal ook wel wat mankeren.’’ Hij is even stil, schudt het hoofd, verbouwereerd over wat er is gebeurd: ,,Tsjeeeezus, dit heeft wel een impact.’’

Twee inbrekers waren in de woonkamer toen Jaap rechtstreeks uit zijn bed naar binnen stapte. Een van de mannen kwam met een wapen op hem af. ,,We willen geld, we doen je niks’, zeiden ze.’ En ik riep: ,,Ik heb niks, mijn huis uit jullie.’’

Er ontstond een worsteling. Jaap probeerde naar buiten te komen, via de achterdeur maar hij werd tegengehouden. Tot hij in een gevecht samen met een van de overvallers door het raam naar buiten viel. ,,Ik heb nooit gevochten, behalve nu. Ik schopte, sloeg, trapte. Achteraf denk je: het had heel anders kunnen aflopen. Ze hadden wel een mes kunnen trekken. Maar je handelt in een opwellikng.’’

Het geweld moet zich in een paar minuten hebben voltrokken. Als Jaap buiten is ontdekt hij op het oprijpad nog een handlanger van de mannen. Hij staat met een scooter te wachten om te vluchten. De drie rijden weg. ,,Met die ene scooter volgens mij. Ik weet niet of er nog een tweede was.’’ Jaap roept zijn buurman wakker. De buren bellen even later 112. ,,Dat kon ik niet eens meer, mijn handen trilden teveel.’’

De politie is er snel en zoekt met een politiehond en een helicopter naar de daders, maar ze blijven spoorloos.

Een kenteken heeft hij niet gezien. Jaaps belagers spraken gebrekkig Nederlands. En ze waren niet groot. Tot zover het signalement. ,,Dat ik toch met die ene overvaller dwars door het raam ben gekukeld! Zo groot is dat raampje niet. Het waren maar kleine mannetjes.’’

Achteraf heeft een buurman maandag overdag een scootertje vier keer heen en weer zien rijden over de dorpsstraat. Misschien waren dat de inbrekers, op verkenning. ,,Het is ons kent ons hier, maar het was mij niet opgevallen.’’

Ondertussen mist Jaap niets in huis. De tas met zijn portemonnee hebben de inbrekers laten liggen. Maar de angst is zijn lijf niet uit. ,,Vannacht slaapt mijn zoon hier. Ik moet er niet aan denken, dat ik hier vannacht alleen ben.’’

De politie is een buurtonderzoek gestart. Tips zijn welkom via 0900-8844.