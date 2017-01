Brand leidt naar hennepkwekerijen in Hoorn

HOORN - Een brand in een tuinhuis aan het Han Hoekstrahof in Hoorn heeft maandag naar drie hennepkwekerijen geleid.

Rond kwart over negen kreeg de politie melding van brand in een tuinhuis. Ter plaatse bleek het om een flinke brand te gaan, zodat besloten werd de naastgelegen woningen te ontruimen. Rond half tien, toen het vuur gedoofd was, bleek er sprake te zijn van een hennepkwekerij in het tuinhuis. Verder onderzoek leverde nog twee kwekerijen op in de bijbehorende woning en schuur.

Foto: DNP.NU

In het tuinhuis stond een (totaal verwoeste) kwekerij waar vermoedelijk 72 planten hebben gestaan. In een schuurtje stonden 150 planten en in de woning 290 planten. In totaal 512 planten. Ook bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom. Onduidelijk is nog of de kwekerij oorzaak is van de brand.

Ter plaatse zijn twee personen aangehouden. Het gaat om de 21- en 45-jarige bewoners, een man en een vrouw.