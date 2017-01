14-jarige Enkhuizer beroofd door gewapend drietal in Hoorn

HOORN - Een 14-jarige jongen uit Enkhuizen is maandagmiddag het slachtoffer geworden van een straatroof in Hoorn. Hij werd in het Willem Wiesepark door drie jongens bedreigd en beroofd.

Dit gebeurde rond 17.45 uur, nadat het slachtoffer het park in was gefietst. Hier werd hij tegengehouden door drie jongens waarvan een hem met een mogelijk vuurwapen bedreigde. De jongen moest zijn geld afgeven.

Volgens de politie hebben de straatrovers een bedrag van ongeveer zes Engelse Ponden buitgemaakt, waarna zij zijn gevlucht in de richting van de Kersepit.

De politie zoekt getuigen van deze straatroof.