Hoornaar komt te laat voor strafzaak en hoort slechts vonnis aan

ALKMAAR/HOORN - De 20-jarige Dennis P. uit Hoorn moet drie weken de cel in, omdat hij 14 oktober vorig jaar in Purmerend heeft geprobeerd een bromfiets te stelen. Bovendien veroordeelde de Alkmaarse politierechter Van der Perk hem voor bezit van een verboden vlindermes.

Door Frits Verhagen - 24-1-2017, 11:24 (Update 24-1-2017, 11:24)

De Hoornaar kreeg het vonnis pas te horen nadat zijn strafzaak al lang was geweest. P. zei dat hij de trein had gemist omdat de conducteur geen geld kon wisselen. Daarom moest hij een trein later nemen en kwam...