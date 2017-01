’Ongeoorloofde druk op kerk door windpark Westfrisia’

Foto Marcel Rob Zwaagdijkers protesteren tegen de komst van windmolens.

HAARLEM - In hoeverre is het bestuur van de protestantse kerk van Westwoud onder druk gezet om opnieuw een contract te tekenen voor plaatsing van een van de turbines van windpark Westfrisia. Voor de provinciale politiek is dit een heikel punt bij de finale stemming over het windpark.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 23-1-2017, 23:49 (Update 23-1-2017, 23:52)

Dat bleek maandagavond in de Statencommissie Ruimte, Wonen en Water, als voorbereiding op de Provinciale Staten van 6 februari, waar een besluit zal vallen over het windpark.

Een bus vol inwoners van Zwaagdijk-Oost en de...